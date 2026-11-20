EU und Großbritannien bemühen sich um eine Annäherung. (picture alliance / dpa )

Bei seinem ersten Besuch als Premier in Brüssel will Burnham die Beziehungen zur EU neu ordnen. Er sagte dazu gestern im Parlament in London, der Brexit sei für Großbritannien nicht gut gewesen. Die überwältigende Mehrheit der Öffentlichkeit wisse das auch. Burnham, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa wollen drei Abkommen unterzeichnen.

Drei Abkommen sollen unterzeichnet werden

Im ersten Abkommen geht es um Lebensmittelstandards. Großbritannien würde darin EU-Regeln für Kennzeichen, Pestizidvorgaben und Tierwohl-Standards anerkennen, die dort seit dem Brexit nicht mehr gelten. So können viele Tier- und Pflanzenprodukte ohne Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden. Damit gäbe es weniger aufwändige Kontrollen an der britischen Grenze.

Die EU will in einem weiteren Abkommen ein Mobilitätsprogramm für junge Menschen auf den Weg bringen. Großbritannien soll ab 2027 wieder am Förderprogramm Erasmus+ teilnehmen, das Auslandsaufenthalte für Studierende unterstützt. Geplant ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur außerdem eine Einigung zu einem sogenannten Youth Experience Scheme, das jungen Menschen künftig den unkomplizierten Aufenthalt in der jeweils anderen Region ermöglichen könnte. Außerdem strebt die EU eine deutliche Senkung der Studiengebühren für EU-Studierende an britischen Hochschulen an.

Das dritte Abkommen betrifft den Emissionshandel. So sollen Emissionszertifikate gegenseitig anerkannt werden. Wenn Großbritannien an den europäischen Strommarkt angebunden werden soll, verlangt die EU allerdings Zahlungen, um die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen zu verringern. Das geht aus internen Vorbereitungsdokumenten für den Gipfel hervor.

Mit dem Brexit ist Großbritannien Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Eine Rückkehr würde - wenn Großbritannien sich dafür entscheiden sollte - allerdings voraussichtlich Jahre dauern. Zusätzlich bedürfte sie der Zustimmung aller übrigen EU-Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.