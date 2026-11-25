Es gebe seit Langem ein strukturelles Problem durch die Aufteilung der Zuständigkeiten auf die Bundesländer, heißt es in einem Bericht der EU‑ Kommission. Besonders verschiedene länderspezifische IT‑ Anwendungen stünden der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien entgegen.
Seit 2007 soll in Deutschland eine gemeinsame Software für die Steuerbehörden entwickelt werden. Das Projekt wurde wiederholt vom Bundesrechnungshof als zu teuer und zu langsam eingestuft.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.