Jüdische Holocaust-Überlebende

Brandenburgs Kulturstaatssekretär Dünow (SPD) sagte zum Start des Portals in Berlin, die Stimmen der Überlebenden mit persönlichen Zeugnissen der Entrechtung und Verfolgung im Nationalsozialismus seien ein unverzichtbares Vermächtnis. Das Archiv bewahre die Lebensgeschichten der Zeitzeugen auf und trage damit zur Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Verantwortung in der Gegenwart bei.
Die Interviewsammlung entstand den Angaben zufolge zwischen 1995 und 1997 in Zusammenarbeit mit der Yale Universität in den USA. Sie umfasst 78 Gespräche mit jüdischen Zeitzeugen überwiegend aus der Region Berlin-Brandenburg.
Das Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum hat die digitale Aufbereitung und Weiterentwicklung des Archivs verantwortet. Die Berichte werden gemeinsam mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung zugänglich gemacht.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.