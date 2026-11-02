Chancen und Risiken von KI

Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, in einer Rede zum Auftakt des Gipfels. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Digitalminister Wildberger sagte zur Eröffnung, Deutschland dürfe beim Thema KI nicht den Anschluss verpassen. Er nehme die Risiken der Technologie ernst, betonte der CDU-Politiker. Das größte Risiko sei es aber, zu langsam vorzugehen und keine Entscheidungen zu treffen. Dann würde Deutschland noch abhängiger und Wachstumschancen verpassen. Wildberger betonte, Deutschland und Europa bräuchten eigene erfolgreiche KI-Unternehmen und eigene Technologien.

An dem Gipfel in Berlin nehmen mehr als 1.000 Gäste teil, darunter Digitalminister aus Europa und Kanada, Vertreter der EU-Kommission, der Bundesländer und von Tech-Unternehmen sowie aus Wissenschaft und Gesellschaft. Am Nachmittag wird Bundeskanzler Merz sprechen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.