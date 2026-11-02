Spähsoftware bei Apple

Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung (Archivbild) (imago / dts Nachrichtenagentur )

Regierungssprecher Kornelius erklärte in Berlin, man nehme den Vorfall sehr ernst. Digitalminister Wildberger hatte zuvor entsprechende Medienberichte bestätigt. Danach hat der US-Konzern Apple seit Donnerstag davor gewarnt, dass bestimmte Geräte mit einer Spähsoftware kompromittiert worden sein können. Welche Politiker betroffen sind und wer hinter dem Angriff stecken könnte, ist bisher nicht bekannt. Wildberger sagte, die Prüfung laufe.

Sogenannte Spyware kann unbemerkt Daten auslesen und in manchen Fällen Kamera und Mikrofon des Gerätes anstellen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.