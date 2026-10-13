Technologie

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will KI-Umsätze besteuern. (picture alliance / dts-Agentur)

Mit den Einnahmen sollte der Umbau des Arbeitsmarkts finanziert werde, sagte der CDU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel". Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstünden, müssten auch hierzulande Steuern gezahlt werden. Er gehe davon aus, dass Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt grundlegend verändern werde. Umschulungen und neue Tätigkeiten, etwa im Handwerk oder in der Pflege, müssten finanziert werden.

Schon länger fordert auch Microsoft-Gründer Bill Gates, KI-Unternehmen zu besteuern. Er will so den Anreiz verringern, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Gates befürchtet, dass Künstliche Intelligenz zu massiven Jobverlusten führen könnte.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.