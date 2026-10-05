Deutsche Wirtschaft

Der Verband veröffentlichte eine Erhebung, wonach zuletzt 88 von über 700 untersuchten Kommunen ihren sogenannten Hebesatz anhoben, während in lediglich fünf eine Senkung verzeichnet worden sei. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov sagte, zwar habe die Mehrheit der Städte und Gemeinden ihre Hebesätze stabil gehalten. Insgesamt aber drohe sich die Gewerbesteuer zur - Zitat "stillen Standortbremse" zu entwickeln, wenn Kommunen ihre Finanzprobleme auf die örtlichen Unternehmen abwälzten.
Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Mit dem Hebesatz legen die Städte und Gemeinden einen Multiplikator fest, der die tatsächliche Höhe der lokalen Last für ein Unternehmen bestimmt. Die regionalen Unterschiede fallen dabei teils sehr groß aus.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.