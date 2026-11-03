Vermittler führen Gespräche

Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs haben sich intensiviert. (picture alliance / Connect Images / LB Studios)

Nach Darstellung des iranischen Außenministeriums wurde den USA in Aussicht gestellt, binnen zwei Tagen die Meerenge von Hormus zu öffnen, sollte Washington die Bedingungen Teherans akzeptieren. Das Angebot sei über Vermittler aus Katar und Pakistan an die US-Regierung weitergeleitet worden. Derweil kündigte China an, mehrere Sondergesandte in die Golfregion zu schicken. Nach Angaben des Außenministeriums in Peking sollen sie in den Iran, nach Oman sowie nach Saudi-Arabien reisen. Ziel Chinas sei es, Spannungen abzubauen und die regionale Stabilität zu fördern.

Das neuerliche diplomatische Engagement fällt zeitlich mit den bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA zusammen. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, dass direkt nach den Wahlen wieder Luftangriffe seitens der Vereinigten Staaten und Israels auf Ziele im Iran geflogen werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.