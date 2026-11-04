Herbert Blomstedt starb im Alter von 99 Jahren. (dpa picture alliance / Hendrik Schmidt)

Wie das Leipziger Gewandhaus mitteilte, starb Blomstedt im Alter von 99 Jahren. Mit ihm verliere das Gewandhaus einen der bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit sowie einen außergewöhnlichen Musiker, hieß es.

Blomstedt war in Leipzig zwischen 1998 und 2005 Gewandhauskapellmeister und wurde später Ehrendirigent des Orchesters. Zuvor war er unter anderem Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden sowie des NDR-Sinfonieorchesters.

Noch im hohen Alter stand Blomstedt am Pult der führenden Orchester der Welt. 2022 wurde ihm für sein herausragendes Wirken das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Zuvor ehrte ihn die Stadt Leipzig mit ihrer Ehrenmedaille.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.