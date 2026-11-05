Herbert Blomstedt starb im Alter von 99 Jahren. (dpa picture alliance / Hendrik Schmidt)

Wie das Leipziger Gewandhaus mitteilte, starb Blomstedt im Alter von 99 Jahren. Mit ihm verliere das Gewandhaus einen der bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit und einen außergewöhnlichen Musiker, hieß es.

Blomstedt war in Leipzig zwischen 1998 und 2005 Gewandhauskapellmeister und wurde später Ehrendirigent des Orchesters. Zuvor war er unter anderem Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden sowie des NDR-Sinfonieorchesters. Im Jahr 2022 wurde ihm das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.