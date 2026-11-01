Vandalismus

Hessens Innenminister Poseck erklärte, in Frankfurt am Main seien mehr als 100 Polizisten verletzt worden, einer davon schwer. Es habe Plünderungen, beschädigte Geschäfte und Festnahmen gegeben. Der CDU-Politiker sprach von bis zu 1.500 gewaltbereiten Störern - so wörtlich - "weit überwiegend aus migrantischem Milieu". Der innenpolitische Sprecher der FDP im Hessischen Landtag, Promny, sagte, die vom Innenminister angeführten Erkenntnisse müssten ernst genommen werden. Einen Generalverdacht gegen junge Menschen mit Migrationshintergrund dürfe es aber ebenso wenig geben wie eine pauschale Gleichsetzung friedlicher Demonstranten mit gewaltbereiten Extremisten. In Köln wurden nach Angaben der Polizei 23 Beamte verletzt und mehrere Verdächtige in Gewahrsam genommen.
Proteste selbst zunächst friedlich
Bundesweit hatten am Smastag etwa 120.000 meist junge Menschenweitgehend friedlich für mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz demonstriert. Anschließend kam es am Abend in mehreren Städten zu Ausschreitungen und Krawallen, neben Frankfurt vor allem in Köln, Hamburg und Berlin. Die Organisatoren hatten ausdrücklich zu Kundegebungen ohne Gewalt aufgerufen. Reporter berichteten aber aus mehreren Städten, dass sich Extremisten und Randalierer gezielt unter die friedlichen Demonstranten gemischt hätten.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.