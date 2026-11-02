Vandalismus

Dobrindt: Linksextreme und "migrantische Chaoten" für Gewalt verantwortlich

Bundesinnenminister Dobrindt bewertet die Ausschreitungen in der vergangenen Nacht in mehreren deutschen Städten als Fälle von Landfriedensbruch. Der CSU-Politiker sagte am Rande einer Veranstaltung im bayerischen Peißenberg, es habe sich um gewaltbereite Linksextreme sowie - Zitat - "Chaoten aus dem migrantischen Umfeld" gehandelt. Sie hätten die zuvor friedlichen Demonstrationen gekapert. Das Vorgehen der Polizei bezeichnete Dobrindt als angemessen.