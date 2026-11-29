Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann )

Deutschland werde Tag und Nacht attackiert, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Dies geschehe "im Verborgenen, im Schatten". Ziel der Angreifer sei es, die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören. Die Zeitung verwies auf Zahlen des Bundesinnenministeriums, wonach in diesem Jahr bislang 285 Straftaten im Bereich Spionage sowie 216 Sabotagefälle an der Verkehrsinfrastruktur registriert wurden. Letztere habe es insbesondere bei der Bahn und der Energieversorgung gegeben.

Weiter erklärte Dobrindt, Deutschland habe seine Abwehrmaßnahmen verstärkt. Wer die Bundesrepublik angreife, müss wissen, dass man sich wehren und zurückschlagen werde.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.