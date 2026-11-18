Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann )

Der CSU-Politiker tritt dazu gemeinsam mit Behördenchefin Plattner in Berlin vor die Presse. In den Vorjahren hatte das Bundesamt von einer besorgniserregenden Bedrohungslage durch Cyberangriffe in Deutschland gesprochen. Dieser Befund dürfte sich wegen verstärkter hybrider Attacken auch im neuen Bericht wiederfinden. Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die IT-Sicherheit dürfte ebenfalls thematisiert werden. Im Sommer hatten Angriffe durch KI-Systeme, die sich verselbstständigten, die Sorge vor einem Kontrollverlust bei dieser Technologie genährt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.