Dortmunds Mittelfeldspieler Karetsas trifft und jubelt. (AFP / UWE KRAFT)

Der Fußball-Bundesligist gewann im ausverkauften Dortmunder Stadion gegen den spanischen Club Real Betis Sevilla mit 2:1 (0:0). Vor dem Siegtreffer des Griechen Konstantinos Karetsas (72. Minute) hatte Fabio Silva (49.) die Dortmunder kurz nach der Pause in Führung gebracht. Für die Gäste aus Spanien traf Aitor Ruibal (67.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach vier Spieltagen stehen die Dortmunder nun mit neun Punkten gut da und sind in Reichweite zur direkten Teilnahme am Achtelfinale.

Dagegen gerät RB Leipzig im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League ins Hintertreffen. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis verlor gegen Manchester City mit 2:3 (0:1). Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel.

City-Torjäger Erling Haaland entschied die Partie mit seinem Treffer in der Schlussphase (78.). Ridle Baku (49.) und Antonio Nusa (61.) hatten für die Leipziger zuvor zwei Mal ausgeglichen, nachdem City durch ein Eigentor von RB-Verteidiger Castello Lukeba (37.) sowie durch Enzo Fernandez (58.) jeweils vorgelegt hatte.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.