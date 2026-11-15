Frauen-Fußball

Frederike Kempe und Alexandra Popp jubeln nach dem 4:0. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Drei Tore erzielte Alexandra Popp, eines Frederike Kempe. Für Dortmund war es der 13. Sieg im 13. Saisonspiel. Mit 39 Punkten und 63:1 Toren führt die Mannschaft von Trainer Markus Högner die Tabelle klar an.

Die Zuschauerzahl ist Rekord für ein Spiel in der Frauenfußball-Regionalliga. In der Bundesliga wurde der Rekord im vergangenen Jahr bei der Partie Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen erzielt. Damals kamen 57.762 Fans in die Arena in München.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.