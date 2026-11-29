Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: Felix Nmecha (M, Borussia Dortmund) am Ball (Bernd Thissen / dpa )

Zuvor hatten sich der SC Freiburg und RB Leipzig 2:2 getrennt. Der FC Augsburg hat auswärts 4:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen.

Am Samstag hatte der SC Paderborn mit 8:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Einen Kantersieg konnte auch der der 1. FC Köln verbuchen: Die Partie gegen den SV Elversberg endete 5:0. Außerdem trennten sich der Hamburger SV und der FC Bayern München 0:0, der FSV Mainz und Union Berlin 2:1 und der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt 2:2.

Im Freitagsspiel hatten sich Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach unentschieden getrennt. Die Partie endete 3:3.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.