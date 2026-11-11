Die Betreiber Vodafone und 1&1 melden jeweils einen auffälligen Anstieg in ihrem Netz. 1&1 erklärte gegenüber dem Portal Golem, dass teilweise ein zehnfach höherer Datenverkehr als üblich festgestellt worden sei.
GTA 6 benötigt auf Konsolen mehr als 200 Gigabyte Speicherplatz. Es kann ab dem 19. November gespielt werden. Berichten zufolge wurde durch Vorbestellungen bereits ein Umsatz von rund 750 Millionen US-Dollar erzielt. Der 2013 erschienene Vorgänger GTA 5 stellte mehrere Verkaufsrekorde auf.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.