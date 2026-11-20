Haitianische Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Port-au-Prince (AP Photo / Patrice Noel / Patrice Noel)

Der Einsatz fand im Südwesten der Hauptstadt Port-au-Prince im Viertel Martissant statt. Martissant diene einem Bandenführer als Unterschlupf, teilte die Nationalpolizei mit. Die Einsatzkräfte nutzten Medienberichten zufolge Kamikaze-Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge.

Haiti ist seit Jahren im Griff krimineller Banden. Vor fünf Jahren wurde Präsident Jovenel Moïse in seiner Residenz ermordet. El Salvador schickte nach der Entführung von vier Staatsbürgern jüngst mindestens 2.000 Soldaten in das Land. Menschenrechtsorganisationen versuchen seit Jahren darauf aufmerksam zu machen, dass Haiti eine der schwersten Krisen weltweit durchmacht. Laut den Vereinten Nationen haben bewaffnete Banden allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 2.300 Haitianer getötet. Seit zehn Jahren haben in dem Karibikstaat keine Wahlen mehr stattgefunden. Im Juli 2027 soll es nun wieder Wahlen geben.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.