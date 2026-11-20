Galeria schließt drei Fillialen. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, sollen drei Standorte in Berlin, Köln und München geschlossen werden. Betroffen sind den Angaben zufolge rund 400 Beschäftigte. Von Seiten des Insolvenzverwalters hieß es, die Mietverträge der Filialen liefen im nächsten Frühjahr aus.

Galeria hatte Anfang des vergangenen Monats erneut Konkursantrag gestellt – zum vierten Mal in sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit rund 80 Filialen soll vorerst weiter laufen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.