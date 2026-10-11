Proteste gegen Wahlkommission

Mitglieder der "Kakerlaken-Bewegung" bei Protesten im Juli in der Hauptstadt Neu Delhi (Archiv) (AFP / SAJJAD HUSSAIN)

Der Gründer und zwei seiner Vertreter wurden gegen Kaution und unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Sie waren gestern vor dem Beginn neuer Proteste inhaftiert worden.

Bei den Demonstrationen waren indischen Medien zufolge Tausende Menschen festgenommen und das mobile Internet vorübergehend abgeschaltet worden. Die Proteste richteten sich gegen die indische Wahlkommission. Die sogenannte Kakerlaken-Bewegung wirft ihr vor, Wählerlisten in großem Ausmaß zugunsten der Regierungspartei BJP von Premierminister Modi manipuliert zu haben.

Im Vorfeld von Regionalwahlen sollen 130 Millionen Namen aus Wählerlisten gelöscht worden sein. Die Wahlkommission rechtfertigte dies unter anderem damit, dass Menschen umgezogen oder unauffindbar seien.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.