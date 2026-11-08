Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Die Todesurteile seien nach einer Bestätigung durch das Oberste Gericht vollstreckt worden, teilte die iranische Justiz auf ihrer Internetseite mit. Sie hätten im Auftrag Israels und der USA gehandelt und während der Proteste unter anderem öffentliche Gebäude im Brand gesetzt, hieß es.

Die Massendemonstrationen gegen das Mullah-Regime in Teheran hatten Mitte Januar ihren Höhepunkt erreicht. Tausende Menschen kamen zu Tode, nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen vor allem bei der Niederschlagung der Proteste.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.