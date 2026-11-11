Die auch von den USA genutzte Militärbasis Fairford in Großbritannien soll Ziel von Anschlagsplänen gewesen sein. (Alastair Grant / AP / dpa)

Ihnen wird laut dem US-Justizministerium ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen unter anderem auf jüdische Gemeinden zur Last gelegt. In einem Fall seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden. Die drei Beschuldigten sollen auch am vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford beteiligt gewesen sein. Ende September waren dort mehrere Verdächtige aufgegriffen worden. Das US-Verteidigungsministerium hatte danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.