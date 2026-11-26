Die Bundesanwaltschaft (dpa / Christoph Schmidt)

Sie wirft den drei Deutschen im Alter von 14 bis 15 Jahren vor, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Deren Ziel sei es gewesen, im Namen der rechtsradikalen Chatgruppe "Terror 18" Gewalttaten zu begehen. Die Beschuldigten wurden am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern gefasst. Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich um Jugendliche aus Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Sie verbinde die tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in Deutschland, hieß es. Die Vereinigung habe sich zum Ziel gesetzt, schwerste Straftaten zu begehen, insbesondere Brandstiftungen und Gewalttaten bis hin zu gezielten Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern. Unter anderem soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen geplant haben.

Bereits im Oktober Festnahmen

In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Diese richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind. Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.

Bereits im Oktober waren drei mutmaßliche Gruppenmitglieder in Norddeutschland festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.