Das russisches Grenzgebiet um die Stadt Belgorod ist häufig Ziel ukrainischer Angriffe (Archivbild). (Vadim Ghirda / AP / dpa)

Die zivilen Opfer waren zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Kleinbus in einem Dorf nahe der ukrainischen Grenze unterwegs. Die Region Belgorod gilt als wichtiger Nachschubraum für das russische Militär. Von dort werden unter anderem Angriffe auf Charkiw und den Donbass unterstützt. Das Gebiet wird deshalb regelmäßig von ukrainischen Streitkräften angegriffen.

Unterdessen teilte die ukrainische Luftwaffe mit, in der vergangenen Nacht mehr als 270 russische Drohnen abgefangen zu haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte zudem eine entschlossene Reaktion der Weltgemeinschaft auf einen schweren russischen Luftangriff im Süden des Landes. Im Ort Komyschuwacha bei Saporischschja waren am Montag mindestens 40 Menschen getötet worden. Russische Gleitbomben hatten eine Schule getroffen, in der humanitäre Hilfe verteilt wurde. Nach Angaben Selenskyjs werden noch rund 30 Menschen unter den Trümmern vermisst.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.