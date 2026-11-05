Sie waren nach Behördenangaben zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Kleinbus in einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine unterwegs. Die Region Belgorod gilt als wichtiger Nachschubraum für das russische Militär. Von dort werden unter anderem Angriffe auf Charkiw und den Donbass unterstützt. Das Gebiet wird deshalb regelmäßig von ukrainischen Streitkräften angegriffen.
Unterdessen teilte die ukrainische Luftwaffe mit, in der Nacht auf Mittwoch mehr als 270 russische Drohnen abgefangen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.