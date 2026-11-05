Krieg in der Ukraine
Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in russischer Grenzregion - Selenskyj fordert Reaktion nach tödlichen Luftangriff auf ukrainische Schule

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Belgorod sind drei Menschen getötet worden.

    Ein Auto fährt an einem von Kugeln und Granatsplittern beschädigten Straßenschild auf der Straße zur russischen Stadt Belgorod vorbei.
    Das russisches Grenzgebiet um die Stadt Belgorod ist häufig Ziel ukrainischer Angriffe (Archivbild). (Vadim Ghirda / AP / dpa)
    Sie waren nach Behördenangaben zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Kleinbus in einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine unterwegs. Die Region Belgorod gilt als wichtiger Nachschubraum für das russische Militär. Von dort werden unter anderem Angriffe auf Charkiw und den Donbass unterstützt. Das Gebiet wird deshalb regelmäßig von ukrainischen Streitkräften angegriffen.
    Unterdessen teilte die ukrainische Luftwaffe mit, in der Nacht auf Mittwoch mehr als 270 russische Drohnen abgefangen zu haben.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.