Es gebe 17 Verletzte. Unter anderem seien Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf einen Zug gestürzt, hieß es. Ein Industriegebiet, ein Einkaufszentrum und ein Wohngebäude seien in Brand geraten. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten eine Attacke auf eine Kunststofffabrik. Woronesch liegt rund 500 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt Moskau.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB gab die Festnahme zweier Saboteure bekannt. Diese hätten Drohnenangriffe auf eine Einrichtung der Moskauer Luftabwehr und eine Stromanlage geplant. Sie hätten im Auftrag des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU gehandelt.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.