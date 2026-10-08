Riad und Abha
Drei Tote nach Huthi-Angriffen auf Flughäfen in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien sind drei Menschen bei Angriffen auf die Flughäfen in Riad und Abha getötet worden.

    Man sieht im Bildvordergrund ein Flugzeug auf der Start- oder Landebahn. Dahinter Flughafengebäude und weitere geparkte Maschinen.
    Luftbild des Flughafen Riad International Airport in Riad, Saudi-Arabien. (picture alliance / Markus Mainka )
    Wie die Behörden mitteilten, wurden in der Hauptstadt ein sudanesischer Staatsbürger getötet und acht weitere Menschen verletzt. In Abha im Südwesten des Königreichs starben zwei Frauen aus Algerien und Marokko. Es gab 28 Verletzte. Die Huthi-Miliz im Jemen reklamierte die Angriffe für sich. Saudi-Arabien kündigte Vergeltungsmaßnahmen. Saudi-Arabien ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet. Am Wochenende begann diese eine Offensive, um die von den Huthis besetzten Gebiete zurückzuerobern.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.