Riad und Abha

Luftbild des Flughafen Riad International Airport in Riad, Saudi-Arabien. (picture alliance / Markus Mainka )

Wie die Behörden mitteilten, wurden in der Hauptstadt ein sudanesischer Staatsbürger getötet und acht weitere Menschen verletzt. In Abha im Südwesten des Königreichs starben zwei Frauen aus Algerien und Marokko. Es gab 28 Verletzte. Die Huthi-Miliz im Jemen reklamierte die Angriffe für sich. Saudi-Arabien kündigte Vergeltungsmaßnahmen. Saudi-Arabien ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet. Am Wochenende begann diese eine Offensive, um die von den Huthis besetzten Gebiete zurückzuerobern.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.