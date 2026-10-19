Angriffskrieg

Laut Präsident Selenskyj kamen an der Grenze zu Polen und in der Region Saporischschja insgesamt drei Menschen ums Leben. Landesweit hätten zudem zehntausende Familien keinen Strom, weil Umspannwerke beschädigt worden seien. Selenskyj warf Russland vor, gezielt die Energie-Infrastruktur anzugreifen, damit die Menschen im Winter wieder ohne Heizung und Strom dastünden.
Die russischen Behörden meldeten einen Drohnenangriff der Ukraine auf die Region Sankt Petersburg. Unter anderem Ölraffinerien und ein Logistikzentrum seien getroffen worden. Ein Mensch wurde russischen Angaben zufolge getötet.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.