Apec-Gipfel in China (Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

Oberstes Ziel sei die Schaffung einer atomwaffenfreien Welt. Putin sagte, Russland, China und die USA hätten als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt. Trump sprach von einem historischen Gipfel.

Das Treffen findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Gipfels. Trump erklärte, man werde über alle großen Probleme der Welt sprechen. Ein Thema sei die Verringerung des weltweiten Atomwaffenarsenals. Xi betonte, die drei Länder sollten zusammenarbeiten, um globale Herausforderungen zu bewältigen.

Trump wirbt für neuen Abrüstungsvertrag

Trump hatte wiederholt einen neuen Abrüstungsvertrag angeregt, der auch China einbeziehen sollte. Der bisherige Vertrag New Start zwischen den USA und Russland lief im Februar dieses Jahres aus. Er begrenzte die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe und der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Konkrete Ergebnisse des Dreier-Gipfels werden nicht erwartet. Das Treffen könnte aber weitere Gespräche anstoßen.

Ukraine-Krieg Thema in bilateralen Gesprächen

Vor dem Dreier-Gipfel hatte es bilaterale Gespräche zwischen Trump und Putin sowie zwischen Trump und Xi gegeben. Bei dem Treffen mit Putin ging es nach Angaben des Kremls vor allem um den Krieg in der Ukraine. Trump betonte, er wolle den Krieg beenden, und bezeichnete Putin als seinen Freund. Der Kreml erklärte, das Gespräch sei gut verlaufen.

Auch bei seiner Unterredung mit Xi kam der Ukraine-Krieg zur Sprache. Im öffentlichen Teil des Gesprächs sagte Trump, beide Länder hätten ein Interesse daran, dass der Krieg ende. Trump versucht seit längerem, China dazu zu bewegen, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken. Peking bezeichnet sich als neutral, ist aber ein wichtiger Handelspartner Russlands. Vor allem die Ölimporte aus Russland bringen Moskau wichtige Einnahmen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist zudem von einem Handelskonflikt geprägt. Beide Staaten konkurrieren außerdem um eine führende Position bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Unterschiedliche Interessen bei Dreiertreffen

ARD-Hörfunkkorrespondentin Lamby-Schmitt sagte im Deutschlandfunk , die Interessen mit Blick auf das Dreiertreffen von Xi mit Putin und Trump seien sehr unterschiedlich. Trump etwa wolle über Denuklearisierung sprechen, dürfte damit bei China aber auf Ablehnung stoßen. Das liege daran, dass China nur über etwa 600 nukleare Sprengköpfe verfüge - und damit weniger als die USA und Russland. Insofern sehe sich China sich hier nicht am Zuge. Auch das Thema Ukraine sehe China nicht offiziell auf der Tagesordnung. Das liege daran, dass China die Position vertrete, dass alle Konfliktparteien am Tisch sitzen sollten - was in Shenzhen aber gerade nicht der Fall sei. Für China sei eine Balance wichtig - mit dem Ziel, sowohl eine enge Partnerschaft zu Russland zu behalten und trotzdem die Handelsbeziehungen zu den USA und Europa nicht zu verlieren.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.