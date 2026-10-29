Deutsches Rotes Kreuz (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Es handelt sich nach Angaben des DRK um das größte und modernste in Deutschland. Das Zentrum verfügt über Lagerkapazitäten, aus denen im Krisenfall bis zu 5.000 Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden können. Unter anderem werden Notstrom-Aggregate, Feldbetten und mobile Küchen vorgehalten. Das neue Lager auf rund dreieinhalb Hektar Fläche soll auch als Umschlagplatz für Hilfsgüter bei internationalen Einsätzen dienen. Es ersetzt das bisherige Zentrallager am Berliner Flughafen BER, dessen Kapazitäten nicht mehr ausreichen.

Zur Eröffnung in Luckenwalde will Bundesinnenminister Dobrindt eine Rede halten. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke nimmt an der Inbetriebnahme des neuen DRK-Lagers teil.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.