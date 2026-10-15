Alkoholverbot an Bahnhöfen

Alkoholverbot an deutschen Bahnhöfen (Archivbild) (IMAGO/Daniel Scharinger)

Bahnhöfe müssten Orte sein, an denen sich alle Menschen sicher fühlen könnten. Das sei eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme und des Respekts, sagte der CDU-Politiker.

Der Konsum von Alkohol ist seit heute an allen Bahnhöfen verboten. An knapp 40 größeren Bahnhöfen galt bereits zuvor ein Alkoholverbot. Die Erfahrungen hier waren nach Angaben der Bahn positiv. Zudem wies der Konzern darauf hin, dass sich laut einer repräsentativen Umfrage fast vier von fünf Befragten für das Alkoholverbot aussprechen. Ausgenommen von dem Verbot bleibt die Gastronomie an Bahnhöfen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.