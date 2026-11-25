Der Crack-Konsum sorgt in Frankfurt am Main und anderen Städten für Probleme (Archivbild) (picture alliance/dpa | Boris Roessler)

Der CDU-Politiker äußerte sich in einer Videobotschaft auf einer Fachtagung in Frankfurt am Main. Die Hilfen müssten ohne feste Termine dort ansetzen, wo die Menschen seien. Bei Crack-Süchtigen bestimme der Konsumdruck den ganzen Tag. Wer so lebe, schaffe es kaum noch, seinen Alltag zu bewältigen oder ein Hilfsangebot anzunehmen. Alle Beteiligten müssten an einem Strang ziehen, betonte Streeck. Er bezog sich dabei auf die Suchthilfe, die medizinische und psychiatrische Versorgung, die Wohnungshilfe sowie die Sicherheits- und Ordnungsbehörden. Außerdem dürfe man die Kommunen mit diesen Problemen nicht allein lassen.

Crack ist mit Backpulver aufgekochtes Kokain. Die Droge wird meist in Pfeifen geraucht und macht stark abhängig. Der offene Konsum sorgt in vielen deutschen Großstädten derzeit für Probleme.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.