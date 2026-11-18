Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (picture alliance / Geisler-Fotopress / Agentur Wehnert / M. Gränzdörfer)

Dem "Handelsblatt" sagte der CDU-Politiker, in Deutschland konsumierten fünf Millionen Menschen Cannabis. Das finde er nicht gut, es sei aber eine Tatsache. Da stelle sich für ihn die Frage, ob diese Menschen wirklich zum Dealer gehen sollten. Zwar gebe es nach der Teillegalisierung durch die Vorgängerregierung die Möglichkeit etwa zum Eigenanbau, aber nur wenige machten davon Gebrauch, betonte Streeck. Zugleich forderte er strengere Regeln für medizinisches Cannabis und ein Verbot des öffentlichen Konsums.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.