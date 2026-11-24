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Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte teilte mit, die Drohne sei während eines russischen Angriffs auf die Ukraine eingedrungen und von Radarsystemen verfolgt worden. Als sie nach Osten abgedreht sei, habe man wegen der Sicherheit der Bevölkerung auf einen Abschuss verzichtet. Die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete, es habe sich um eine düsengetriebene Aufklärungsdrohne mit Kameras gehandelt. Sie sei mehrere Minuten lang über dem Grenzort Dorohusk geflogen, der für den Gütertransport per Bahn in die Ukraine wichtig sei.

Die NATO will die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke verstärken und verlegt ein Awacs-Überwachungsflugzeug nach Polen. Das teilte dessen Vize-Verteidigungsminister Zalewski nach einer Sitzung in Brüssel mit.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.