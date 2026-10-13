Das teilte ein Sprecher der örtlichen Behörden mit. Explosionen werden auch aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew gemeldet, wie Bürgermeister Klitschko erklärte.
Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau trafen herabfallende Trümmer von abgefangenen ukrainischen Drohnen Gebäude in einem Industriegebiet in Newinnomyssk im Süden Russlands. Die Stadt ist ein bedeutender Standort für die chemische Produktion.
Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtet, wurden bei ukrainischen Angriffen auf die russische Region Belgorod drei Menschen getötet. 16 Personen seien verletzt worden.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.