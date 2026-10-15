Schwarzes Meer

Im Schwarzen Meer gab es neue Drohnenangriffe auf Frachtschiffe (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Vor der rumänischen Küste wurden zwei mit Chemikalien beladene Tanker von Drohnen attackiert und gerieten in Brand. Sieben Seeleute ‌werden vermisst, ⁠wie die rumänischen ⁠Behörden mitteilten. Nach Angaben eines militärischen NATO-Vertreters handelte es sich um einen russischen Angriff.

Bereits in ⁠den vergangenen zehn Tagen waren mindestens fünf Frachtschiffe nahe ⁠der Küsten der Nato-Mitglieder Rumänien und Bulgarien ⁠von Drohnen getroffen worden. Mindestens 23 Seeleute gelten als vermisst oder tot. Die Ukraine ist wegen der andauernden russischen Attacken auf ihre Schwarzmeerhäfen zunehmend auf die Donauhäfen und ‌Schifffahrtsrouten nahe der Küsten Rumäniens und Bulgariens angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.