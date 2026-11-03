Städtebund

Das Foto zeigt André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. (IMAGO / Marten Ronneburg)

Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte der "Rheinischen Post", die Behörden und Veranstalter täten alles, um größtmögliche Sicherheit auf den Märkten zu erreichen. Klar sei aber auch, dass das Auftauchen von Drohnen die in den letzten Jahren bereits sehr angespannte Sicherheitslage noch mal verschärfen werde.

Nötig sei eine gute Abstimmung aller beteiligten Akteure. Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Emmerich, sprach von einer neuen Bedrohungslage.

Über dicht besuchten Weihnachtsmärkten könnten schon unkontrollierte Flugbewegungen oder Abstürze gefährliche Folgen haben. Deutschland müsse bei der Drohnenabwehr besser werden, forderte Emmerich.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.