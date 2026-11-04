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Die Mitarbeiter eines Logistikzentrums der Firma Ozon in der südrussischen Teilrepublik Adygeja seien wegen eines Drohnenangriffs evakuiert worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Unternehmen. In dem Gebäude sei ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Informationen gab es keine Verletzten.

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen verstärkt Versandzentren der russischen Online-Versender Wildberries und Ozon zerstört oder beschädigt. Kiew begründet die Attacken damit, dass das Unternehmen Komponenten an das russische Militär liefere.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.