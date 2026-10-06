Schwarzes Meer

Eines von ihnen sank, wie das bulgarische Seenotrettungszentrum mitteilte. Die Besatzung wird vermisst. Die Crew des zweiten Schiffes konnte demnach gerettet werden. Die bulgarische Regierung berief eine Krisensitzung ein.
Das gesunkene Schiff fuhr laut einem Fachportal unter togolesischer Flagge, das andere unter der Flagge Palaus. Es ist unklar, wer für den Drohnenangriff verantwortlich ist. Laut der türkischen Handelskammer für Seefahrt wurden im Schwarzen Meer seit Beginn des Ukraine-Krieges 226 zivile Schiffe attackiert.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.