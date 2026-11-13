Bayerisches Unternehmen

Quantum Systems wurde Opfer einer Cyberattacke (Archivbild) (Peter Kneffel/dpa)

In einer Mitteilung des Unternehmens aus Gilching bei München heißt es, der Vorfall sei Ende Oktober festgestellt worden. Eine interne Untersuchung habe eine aktive Cyberattacke durch feindliche Akteure aufgedeckt. Die Bedrohung sei von den eigenen IT- und Sicherheitsteams in Zusammenarbeit mit den Behörden eingedämmt worden.

Drohnen von Quantum Systems werden auch von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkampf gegen Russland eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.