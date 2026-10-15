Drosselung vom Internetdienst Starlink in der Ukraine ist wieder aufgehoben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Durch die Einschränkungen bei Starlink hatte das ukrainische Militär zuletzt von Lücken in der Drohnenabwehr berichtet. Präsident Selenskyj kritisierte die Drosselung öffentlich. Starlink gehört zum US-Unternehmen Space X.

Selenskyj erklärte zudem US-Präsident Trumps umstrittene Energie-Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland für beendet. Moskau hatte sich an die Feuerpause nicht gehalten, in der Folge griff die Ukraine erneut russische Ölanlagen an. Dabei brach in einer Ölraffinerie in der Region Rjasan ein Feuer aus. Die EU-Außenbeauftragte Kallas verteidigte die ukrainischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Sie sagte beim EU-Gipfel in Brüssel, es sei für die Ukraine der richtige Weg, Russland die Finanzierung des Krieges abzuschneiden.

Bei russischen Drohnenangriffen im ukrainischen Gebiet Kirowohrad wurden unterdessen mindestens drei Menschen getötet, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.