Der Büroeingang der Partei Rassemblement National in Paris. (AFP / THOMAS SAMSON)

Nach Informnationen der Nachrichtenagentur AFP fand die Aktion bereits am 9. November statt. Auch die Wohnung des Mitarbeiters sei durchsucht worden. Er wird demnach verdächtigt, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben. Diese seien ihm von einem früheren Generalsekretär des Ressorts zugespielt worden. In diesem Zusammenhang hatte die Staatsanwaltschaft bereits im Juli das Innenministerium durchsucht und Vorermittlungen wegen mutmaßlicher Verletzung des Berufs- und Ermittlungsgeheimnisses eingeleitet.

Le Pen will im Früjahr als Kandidatin des Rassemblement National bei der Präsidentschaftswahl antreten, bei der ihr aktuell gute Chancen eingeräumt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.