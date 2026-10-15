Staatsanwaltschaft Hannover

Der Bundestag hat die Immunität von Ahmetovic aufgehoben. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur, gegen Ahmetovic werde wegen des Vorwurfs der Beihilfe zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen ermittelt. Dabei handele es sich um die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Konkret geht es um die Ausschreibung eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover.

Der Bundestag hatte die Immunität von Ahmetovic, der auch Vorsitzender der SPD in Hannover ist, am Vormittag aufgehoben. Er hatte nach Bekanntwerden der Ermittlungen über seinen Anwalt erklären lassen, dass er sich nichts vorzuwerfen habe.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.