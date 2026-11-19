Auch online ist der Black Friday omnipräsent. (picture alliance / NurPhoto / Matteo Della Torre)

Wie die Anbieter erklärten, rechneten viele Menschen in der Schnäppchenwoche mit Nachrichten von Händlern, Paketdiensten oder Zahlungsanbietern. Genau das nutzten Betrüger aus. Kämen dann noch Zeitdruck und eine professionell nachgebaute Absenderseite hinzu, sei ein unbedachter Klick schnell passiert. Angesagte Betrugsmaschen seien zum Beispiel eine erst harmlos anmutende Kontaktaufnahme im Umfeld von Kleinanzeigen-Portalen oder gefälschte Zahlungs- und Kontowarnungen, etwa im Namen von Paypal oder Sparkassen. GMX und Web.de warnen zudem vor falschen Paketbenachrichtigungen von DHL oder GLS.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.