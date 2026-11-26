Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die repräsentative Umfrage hatte ergeben, dass eine Mehrheit sich gegen weitere Miltitärhilfen ausspricht und mehr Friedensdiplomatie wünscht. Käßmann sagte im Deutschlandfunk, bis zum russischen Überfall auf die Ukraine sei es Konsens gewesen, dass Deutschland keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete liefere. Dabei hätte man bleiben sollen, auch angesichts der deutschen Geschichte. Käßmann warf Bundeskanzler Merz vor, nicht angemessen auf das Unbehagen der Menschen einzugehen und ihnen vielmehr vorzuwerfen, sie verstünden die Lage nicht richtig.

Außenminister Wadephul hatte nach Veröffentlichung der Umfrage gestern vor einem Nachlassen bei der Unterstützung der Ukraine gewarnt. Der CDU-Politiker forderte, Deutschland dürfe sich nicht in die trügerische Sicherheit eines Schneckenhauses zurückziehen. Wadephul sagte dem "Spiegel", wenn dem "russischen Modell des kriegerischen Landraubs" kein Einhalt geboten werde, dann seien die nächsten Aggressionen programmiert.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.