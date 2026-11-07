Auszeichnung
Ehemaliger US-General Ben Hodges erhält Point-Alpha-Preis 2026

Der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, hat den Point-Alpha-Preis 2026 erhalten.

    Ben Hodges steht in einer Gruppe von Menschen, die für ihn applaudieren. Er schaut gerührt.
    Verleihung des Point-Alpha-Preises an Ben Hodges (3.v.r.) (Jacob Schröter / dpa)
    Das Kuratorium Deutsche Einheit teilte mit, der 68-Jährige werde für seinen Einsatz für die transatlantische Partnerschaft und die sicherheitspolitische Einbindung Deutschlands und Europas ausgezeichnet. Der frühere US-General war von 2014 bis 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa.
    Die Mahn- und Gedenkstätte Point Alpha liegt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Rasdorf in Hessen und Geisa in Thüringen. Dort standen sich während des Kalten Krieges Angehörige der US-Army und Soldaten des Warschauer Pakts direkt gegenüber.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.