Prozess in USA

Die Maduros bei ihrer Ankunft in New York im Januar. (Kyle Mazza-Cnp/Zuma Press/dpa)

Die Anschuldigungen gegen ihn und seine Frau Cilia Flores seien falsch, erklärte Maduro nach übereinstimmenden Medienberichten bei einer Anhörung in New York. Das Ehepaar plädierte auf nicht schuldig. Die US-Justiz wirft den beiden die unrechtmäßige Inhaftierung und Folter von mehr als einem Dutzend US-Bürgern in venezolanischen Gefängnissen während Maduros Amtszeit vor. Der eigentliche Prozess soll im Juni kommenden Jahres beginnen. Der Ex-Präsident wird auch des sogenannten "Drogenterrorismus" bezichtigt.

Maduro hatte Venezuela von 2013 an zunehmend autoritär regiert. Er und seine Frau waren im Januar vom US-Militär entführt und in die USA gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.