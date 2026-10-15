Prozess in USA

Die Maduros bei ihrer Ankunft in New York im Januar. (Kyle Mazza-Cnp/Zuma Press/dpa)

Die Anschuldigungen gegen ihn und seine Frau Cilia Flores seien falsch, erklärte Maduro nach übereinstimmenden Medienberichten. Das Ehepaar plädierte auf nicht schuldig. Die US-Justiz wirft den beiden die unrechtmäßige Inhaftierung und Folter von mehr als einem Dutzend US-Bürgern in venezolanischen Gefängnissen während Maduros Amtszeit vor. Der Prozess soll im Juni kommenden Jahres beginnen.

Maduro hatte Venezuela von 2013 an zunehmend autoritär regiert. Er und seine Frau waren im Januar vom US-Militär entführt und in die USA gebracht worden. Die amerikanische Justiz wirft ihm auch sogenannten "Drogenterrorismus" vor.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.