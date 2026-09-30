Paris
Eiffelturm-Chef räumt Posten nach Skandal um Ausschluss von Frauen

Nach dem Wirbel um den Abzug weiblichen Personals am Eiffelturm während des Besuchs einer religiösen Delegation räumt der Chef des Pariser Wahrzeichens seinen Posten. Die Betreibergesellschaft spricht von einem inakzeptablen Vorgang.

    Der Eiffelturm erstrahlt in einem neuen Farbanstrich.
    Aus Protest hatte das Personal einen Tag lang die Arbeit niedergelegt. (Michael Evers / dpa )
    Eine eigenständige Protokollabteilung solle künftig solche Vorfälle verhindern. Außerdem sind neue Maßnahmen und Schulungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern geplant.
    Auf Drängen einer hinduistischen Delegation war Anfang September während eines Besuchs der dritten Etage des Eiffelturms das weibliche Personal dort abgezogen worden. Aus Protest gegen den Vorfall hatte das Personal einen Tag lang die Arbeit niedergelegt, und der Eiffelturm blieb geschlossen.
    Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.