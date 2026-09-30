Eine eigenständige Protokollabteilung solle künftig solche Vorfälle verhindern. Außerdem sind neue Maßnahmen und Schulungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern geplant.
Auf Drängen einer hinduistischen Delegation war Anfang September während eines Besuchs der dritten Etage des Eiffelturms das weibliche Personal dort abgezogen worden. Aus Protest gegen den Vorfall hatte das Personal einen Tag lang die Arbeit niedergelegt, und der Eiffelturm blieb geschlossen.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.